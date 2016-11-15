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Шайбы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Айлензерс», Василевский отразил все 34 броска

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Тампе-Бэй».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Барклайс-Центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе которых отличились Джей Ти Браун, Райан Кэллахан, Никита Кучеров и Владислав Наместников.

Российский нападающий хозяев Николай Кулемин провел на льду более 13 минут, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь гостей Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав все 34 броска в створ.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров отыграл почти 20 минут, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников провел на льду почти 15 минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, один раз совершил силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Другой российский форвард гостей Никита Кучеров провел на льду более 17 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, схлопотал две минуты штрафа, кончив матч с показателем полезности «плюс два».

Таким образом, «Тампа-Бэй» набрала 19 очков, а у «Айлендерс» осталось 13.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 19 ноября в 03:00 (мск) примут «Питтсбург», а «Тампа-Бэй» 16 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».

Матч

Айлендерс - Тампа-Бэй - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы:

Браун (Пакетт, Кобёрн), 18:58 (0:1). Кэллахан (Хедман, Шустр), 19:40 (0:2). Кучеров (Стэмкос), 34:24 (0:3). Наместников (Стэмкос, Кучеров), 37:02 (0:4).

Место и дата

15 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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