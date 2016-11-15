Молодежная сборная России уступила команде ОHL в матче Суперсерии

Хоккеисты молодежной сборной России в четвертом матче Суперсерии проиграли команде Хоккейной лиги Онтарио (ОHL).

Встреча, прошедшая в ночь на вторник в Гамильтоне на льду «Фест Онтарио-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу канадцев. В составе проигравших по разу отличились Денис Алексеев и Александр Щемеров.

В следующем матче Суперсерии россияне сыграют против сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Этот матч пройдет 16 ноября и начнется в 03:00 (мск).

Напомним, что в первом матче Суперсерии российская сборная одержала победу в овертайме (3:2) над командой Западной хоккейной лиги (WHL), а во втором - проиграла этой же сборной (1:4). В третьей игре россияне одолели команду Хоккейной лиги Онтарио (3:2).