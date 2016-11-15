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Молодежная сборная России уступила команде ОHL в матче Суперсерии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты молодежной сборной России в четвертом матче Суперсерии проиграли команде Хоккейной лиги Онтарио (ОHL).

Встреча, прошедшая в ночь на вторник в Гамильтоне на льду «Фест Онтарио-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу канадцев. В составе проигравших по разу отличились Денис Алексеев и Александр Щемеров.

В следующем матче Суперсерии россияне сыграют против сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Этот матч пройдет 16 ноября и начнется в 03:00 (мск).

Напомним, что в первом матче Суперсерии российская сборная одержала победу в овертайме (3:2) над командой Западной хоккейной лиги (WHL), а во втором - проиграла этой же сборной (1:4). В третьей игре россияне одолели команду Хоккейной лиги Онтарио (3:2).

Матч

Юниорская Лига Онтарио - Россия (U-20) - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы:

Алексеев (Крикуненко, Дронов), 26:30 (0:1). Сенишин (Френд), 34:48 (1:1). Рэддиш 35:42 (2:1 - бул.). Рэддиш (Маклеод), 36:36 (3:1). Щемеров (Беляев, Дыняк), 44:10 (3:2). Катчук (Рэддиш), 46:41 (4:2). Биттен (Стивенс), 59:56 (5:2 - п.в.).

Место и дата

15 ноября 03:00, , Онлайн-трансляция

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