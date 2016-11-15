Ничья Карякина, «сухарь» Василевского и поражение хоккейной «молодежки». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра вторника.
1.) Хоккеисты «Тампы-Бэй» на
выезде уверенно обыграли «Айлендерс» (4:0). Андрей Василевский отразил все 34
броска, а Никита Кучеров и Владислав Наместников забросили по шайбе.
2). Знаменитый советский и российский хоккеист Сергей Макаров официально принят в Зал хоккейной славы в Торонто. Торжественная церемония прошла в ночь на вторник по московскому времени. Вместе с Макаровым туда были введены канадец Эрик Линдрос и бывший тренер Пэт Куинн (посмертно).
3). Российский шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира.Третья партия встречи, которая проходит в Нью-Йорке, длилась более шести с половиной часов. Россиянин играл черными фигурами. Пока в противостоянии ничья – 1,5:1,5.
4). Допинг-проба канадского боксера Бермейна Стиверна дала положительный
результат, однако его бой за звание временного чемпиона мира по
версии Всемирного боксерского совета
(WBC) в
супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина состоится 17 декабря.
5). Футболисты
сборной Польши дома в товарищеском матче сыграли вничью с командой Словении –
1:1. В середине первого тайма отличился словенский
полузащитник «Ростова» Миха Мевля. Хозяева сравняли счет на 79-й минуте
благодаря удару Лукаша Теодорчика.
6). Хоккеисты молодежной сборной России в четвертом матче Суперсерии проиграли команде Хоккейной лиги Онтарио (ОHL) – 2:5. В составе проигравших по разу отличились Денис Алексеев и Александр Щемеров. В активе россиян по-прежнему две победы при двух поражениях.
7).Российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его подопечная - чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева не успела выздороветь до отлета в Китай, однако она выступит на этапе серии Гран-при в Пекине. Ранее фигуристка заняла четвертое место на этапе в Канаде.
8). Выступающая
в Национальной хоккейной лиге «Аризона» переедет из Глендейла в Темпе, где
обзаведется новой ареной вместимостью 16 тысяч зрителей.
9). Президент турецкого
любительского клуба «Улубей Беледиеспор» лишил поощрения футболистов своей
команды, обыгравшей команду «Карабюкспор» с неприличным счетом 20:0.
Руководителю клуба не понравилось то, как его подопечные унижали соперника.
10). Клубы второй швейцарской лиги «Ажуа» и «Ла-Шо-де-Фон»
выдали самую продолжительную в мужском профессиональном хоккее серию
послематчевых буллитов. Она растянулась на 23 раунда, до
46 бросков.
11). Футбольный судья Сергей Иванов из Ростова-на-Дону впервые получил назначение
на матч РФПЛ после скандала с судейством встречи девятого тура между
санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В предстоящие
выходные бригада Иванова будет работать на встрече «Анжи» - «Уфа».
Именинник: 15 ноября свой 24-й
день рождения отмечает футболист, защитник «Терека» Сергей Брызгалов. 15 ноября
исполнилось бы 106 лет легенде московского «Динамо» Михаилу Якушину.
Видео дня: Рамзан Кадыров
проверяет стадион.
Цитата дня: Мы сыграли так, как мы сыграли (Зинэтула
Билялетдинов).
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