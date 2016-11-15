Руководство «Барселоны» всеми силами пытается уговорить Мессии подписать новый контракт

Руководство «Барселоны» всеми силами пытается уговорить нападающего Лионеля Мессии продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

Вчера в СМИ появилась информация, что форвард отказался подписывать новое соглашение с каталонским клубом. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу лично участвует в переговорах и призывает футболиста одуматься.

- Я не знаю, к чему мы придем, но я буду стараться объяснить Месси, что он играет за лучший клуб мира, - цитирует Бартамеу Marca.

По информации источника, менеджерам «Барселоны» пока не удалось убедить нападающего остаться. Руководство клуба готово подписать с форвардом контракт на длительный срок, но последнее слово все равно будет за футболистом.

Соглашение 29-летнего аргентинца истекает в июне 2018 года. Сумма отступных за футболиста составляет 250 миллионов евро.

Всю свою профессиональную карьеру Месси провел в «Барселоне». В составе каталонцев аргентинец восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре - Кубок, семь - Суперкубок, четыре - Лигу чемпионов, три - Кубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.