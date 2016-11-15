Сергей Карякин: Очень рад, что смог выстоять

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

- Я предполагаю, что эта игра была для меня сложнее. чем для Магнуса. Конечно, я очень рад, что смог выстоять и не проиграть, - сказал Карякин на пресс-конференции.

Российских шахматист и норвежец не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира. По итогам трех партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 1,5:1,5. Четвертая партия состоится во вторник, Карякин будет играть белыми фигурами.