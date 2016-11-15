Магнус Карлсен: Конечно, я разочарован

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.

- Я мог выиграть в какой-то момент, но не получилось. Конечно, я разочарован. Поединок был не простым, но я был ближе к победе, - сказал Карлсен на пресс-конференции.

Российских шахматист и норвежец не выявили победителя и в третьей партии матча за звание чемпиона мира. По итогам трех партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 1,5:1,5. Четвертая партия состоится во вторник, Карякин будет играть белыми фигурами.



