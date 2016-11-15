Шубенков о выборах главы ВФЛА: Мои симпатии на стороне Исинбаевой

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков поддерживает кандидатуру Елены Исинбаевой на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

- Мои симпатии на стороне Исинбаевой. На сегодняшний день она обладает наибольшим авторитетом среди спортсменов не только в России, но и в мире. Это подтверждает ее избрание в комиссию МОКа, причем в разгар всех скандалов вокруг нашего спорта. Наверняка многие не хотели видеть ее в этой должности, но она сумела убедить спортсменов мира, что будет достойно их представлять. А главное, она знает наш вид спорта, с детства в нем и разбирается во всех его нюансах. Эти же слова могу сказать и про Сильнова, но у Лены авторитет все же выше, чем у Андрея, - цитируют Шубенкова «Известия».

За пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики поборются четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин. Выборы состоятся 9 декабря.