Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шубенков о выборах главы ВФЛА: Мои симпатии на стороне Исинбаевой

Источник:  «Известия»Комментарии

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков поддерживает кандидатуру Елены Исинбаевой на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

- Мои симпатии на стороне Исинбаевой. На сегодняшний день она обладает наибольшим авторитетом среди спортсменов не только в России, но и в мире. Это подтверждает ее избрание в комиссию МОКа, причем в разгар всех скандалов вокруг нашего спорта. Наверняка многие не хотели видеть ее в этой должности, но она сумела убедить спортсменов мира, что будет достойно их представлять. А главное, она знает наш вид спорта, с детства в нем и разбирается во всех его нюансах. Эти же слова могу сказать и про Сильнова, но у Лены авторитет все же выше, чем у Андрея, - цитируют Шубенкова «Известия». 

За пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики  поборются четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин. Выборы состоятся 9 декабря. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛАЧетыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Елена Исинбаева: Новый президент ВФЛА должен посвящать все свободное время исправлению ситуации в федерацииДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики должен полностью сосредоточиться на работе в федерации.Действующий глава ВФЛА Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президентаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выдвинут на пост президента организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края. Таким образом, Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента ВФЛА.Елена Исинбаева: Жизнь сложная, но российские легкоатлеты тоже работали. Они получат компенсацию не просто такДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев о выделении финансовой компенсации российским легкоатлетам за пропущенные Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.Елена Исинбаева: Меня поддерживает огромное количество регионовДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что перед выборами президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заручилась поддержкой многих регионов.Елена Исинбаева: Работая в комиссии спортсменов МОК, буду набираться опытаДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о начале своей работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.Сильнов станет оппонентом Исинбаевой на выборах президента ВФЛАОлимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов будет соперником Елены Исинбаевой на предстоящих выборах президента ВФЛА.Исинбаева выдвинута на пост президента ВФЛАФедерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента ВФЛА.Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнСергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.Сергей Шубенков: Недовольных по выплатам компенсации за Олимпиаду быть не можетЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио.Сергей Шубенков: Компенсация за Олимпиаду? Для меня это не новостьЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио.Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за РиоДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Михаил Мамиашвили: Без идеологии побеждать нельзяПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».Михаил Мамиашвили: Исинбаева – лицо легкой атлетики, а ее не допустили на ОлимпиадуПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске на Олимпиаду-2016 российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.Елена Исинбаева: Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективнойДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член международного олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала о первом заседании МОК в обновленном составе, которое пройдет в Лозанне 5 ноября.Сергей Шубенков о Степановых: Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнованийЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Елена Исинбаева: Назначения Колобкова и Мутко благополучно скажутся на развитии спорта в РоссииЗнаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.Тренер: Шубенков может выступить еще на двух ОлимпиадахЛичный тренер барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что легкоатлет может выступить еще на двух Олимпиадах.Сильнов будет баллотироваться на пост президента ВФЛАОлимпийский чемпион Андрей Сильнов заявил о решении баллотироваться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости

Cпецпредложение