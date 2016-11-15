Александр Бубнов: Уверен, что нынешняя сборная России при Гвардиоле играла бы лучше с этими же игроками

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что Станислава Черчесова нельзя рассматривать как однозначно верное решение при выборе главного тренера для сборной России.

- Вы что думаете Семак по тренерскому уровню ниже Черчесова? Посмотрите, у кого был Семак помощником. Что касается Слуцкого, то мы все увидели на Евро-2016. А уровень Черчесова не самого высокого уровня среди российских специалистов. А кто его выбрал? Мутко. Вот он и пусть отвечает. А он ни за что не отвечает. Я уверен, что нынешняя сборная России при Гвардиоле играла бы лучше с этими же игроками, - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что Черчесов возглавил сборную в августе, после отставки Леонида Слуцкого. Контракт Черчесова рассчитан до окончания ЧМ-2018.