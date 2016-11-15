Дан Петреску: Конечно, Россия сильнее Румынии

Румынский тренер Дан Петреску поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча Россия - Румыния.

- Конечно, Россия сильнее! Но результат предсказывать не буду. Не люблю это дело. Тем более матч товарищеский.

Поражении России в матче с Катаром? Не надо недооценивать Катар. Поражение России там сенсацией назвать не готов. Вполне нормальный результат. У Черчесова много травмированных. Новому тренеру нужно время. Для того и проводят товарищеские матчи, чтобы наладить процесс, - цитирует Петреску «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Румыния состоится сегодня, 15 ноября. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск.