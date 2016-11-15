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Дан Петреску: Конечно, Россия сильнее Румынии

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Румынский тренер Дан Петреску поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча Россия - Румыния.

- Конечно, Россия сильнее! Но результат предсказывать не буду. Не люблю это дело. Тем более матч товарищеский. 

Поражении России в матче с Катаром? Не надо недооценивать Катар. Поражение России там сенсацией назвать не готов. Вполне нормальный результат. У Черчесова много травмированных. Новому тренеру нужно время. Для того и проводят товарищеские матчи, чтобы наладить процесс, - цитирует Петреску «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Румыния состоится сегодня, 15 ноября. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск. 

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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