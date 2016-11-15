Месси стало плохо во время перелета

Нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» Лионелю Месси стало плохо в самолете во время перелета, сообщает AS.

29-летнего футболиста укачало во время авиаперелета. Медперсонал команды быстро оказал первую помощь футболисту и привел его в чувство. По словам врачей, у Месси закружилась голова в тот момент, когда самолет пролетал через зону турбулентности.

Тем не менее, ожидается, что нападающий выйдет на игру со сборной Колумбии в стартовом составе. Матч состоится завтра в 2:30 по мск.