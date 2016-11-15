Месси стало плохо во время перелета
Нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» Лионелю Месси стало плохо в самолете во время перелета, сообщает AS.
29-летнего футболиста укачало во время авиаперелета. Медперсонал команды быстро оказал первую помощь футболисту и привел его в чувство. По словам врачей, у Месси закружилась голова в тот момент, когда самолет пролетал через зону турбулентности.
Тем не менее, ожидается, что нападающий выйдет на игру со сборной Колумбии в стартовом составе. Матч состоится завтра в 2:30 по мск.
Матч
Место и дата
16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция
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