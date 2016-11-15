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Российский боец ММА Тухугов обвиняется в употреблении допинга

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  MMAjunkieКомментарии

Российский боец смешанного стиля 25-летний Зубайра Тухугов, по предварительной информации, попался на допинге. Организация UFC уже отменила его поединок на турнире UFC Fight Night 102.

Какое вещество было найдено в организме россиянина не сообщается. Известно, что были взяты две пробы: 7 сентября и 29 октября. На данный момент боец временно отстранен USADA до того, пока не будет объявлено официальное решение.

Напомним, что Тухугов должен был провести бой против бразильца Тиаго Силвы 9 декабря. Если информация о допинге будет подтверждена, то Зубайре грозит дисквалификация сроком на два года.

За свою профессиональную карьеру в ММА Тухугов провел 22 боя, в которых одержал 18 побед. В UFC он выступает с 2014 года, провел в промошуне четыре боя, в одном проиграл.

Боец известен своим высказыванием в адрес Конора Макгрегора: «Я покажу, кто такой ирландец, и кто такой чеченец».

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