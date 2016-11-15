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Вадим Финкельштейн: Бой Хабиба и Макгрегора продлится до первого клинча и перевода в партер

Источник:  Mix FightКомментарии

Президент промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном, а так же оценил шансы россиянина в бою против ирландца Конора Макгрегора.

«Хабиб в очередной раз продемонстрировал насколько потрясающе он владеет навыками борьбы в клинче и перевода в партер. Вы сами прекрасно видели как легко подсечками или зацепами он производит тейкдауны. Это именно то, чего не получалось у Эдди Альварез, который имел несколько возможностей у сетки перевести Макгрегора в партер, но делал это настолько прямолинейно, что ирландцу не составляло труда защищаться. У Хабиба же лучший в UFC уровень борьбы в клинче и у сетки. У него огромнейший арсенал приемов из самбо, чтобы перевести соперника в партер, ну а что он делает с противником на земле вы видели. Поэтому мое мнение бой Хабиба и Конора Макгрегора продлится до первого клинча и перевода в партер. К сожалению в UFC последнее время на первое место все больше выходит не спортивная составляющая, а бизнес. По всем критериям, рейтингам Хабиб давно должен был получить титульный бой. Так же он заслужил и гораздо большие гонорары, чем он получил за уже 8-ю подряд победу в UFC», - сказал Финкельштейн.

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