Джефф Монсон: Нурмагомедов не только победит Макгрегора, но и опозорит его

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что UFC постарается максимально отложить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Я думаю, что, без сомнений, Хабиб Нурмагомедов не только победит Конора в бою, но и опозорит его, завершив бой досрочно. Нурмагомедов более укомплектованный боец с огромным превосходством в борьбе. UFC знает это и постарается максимально оттянуть бой настолько, насколько это будет возможно. UFC защищает Конора Макгрегора, как мальчика с постера. В лиге есть куда более сильные и сложные соперники, как, например, Робби Лоулер из моей команды, с которыми он мог бы драться, но не дерется», - сказал Монсон.

Напомним, что Нурмагомедов 13 ноября в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона. После поединка россиянин заявил, что готов к титульному бою с чемпионом UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором, который в тот же день победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе.