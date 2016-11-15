Стивен Стэмкос: В третьем периоде мы поставили Василевского в не самое удобное положение
Форвард «Тампы-Бэй»
Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс»
(4:0).
«В третьем периоде мы слишком сели назад, поставив Василевского в не самое удобное положение, но он отразил несколько очень сложных бросков и полностью заработал свой шатаут. Но первые два периода были очень достойными», – приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Напомним, 22-летний Василевский отразил все 34 броска и провел первый в сезоне и третий в карьере «матч на ноль».
Отметим, российские форварды «молний» Никита Кучеров и Владислав Наместников забили по голу. На счету Кучерова также результативная передача.
Матч
Айлендерс - Тампа-Бэй - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Браун (Пакетт, Кобёрн), 18:58 (0:1). Кэллахан (Хедман, Шустр), 19:40 (0:2). Кучеров (Стэмкос), 34:24 (0:3). Наместников (Стэмкос, Кучеров), 37:02 (0:4).
Место и дата
15 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция