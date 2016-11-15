Стивен Стэмкос: В третьем периоде мы поставили Василевского в не самое удобное положение

Форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:0).

«В третьем периоде мы слишком сели назад, поставив Василевского в не самое удобное положение, но он отразил несколько очень сложных бросков и полностью заработал свой шатаут. Но первые два периода были очень достойными», – приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 22-летний Василевский отразил все 34 броска и провел первый в сезоне и третий в карьере «матч на ноль».

Отметим, российские форварды «молний» Никита Кучеров и Владислав Наместников забили по голу. На счету Кучерова также результативная передача.