Гус Хиддинк: У сборной России сейчас похожая ситуация с той, которая была, когда я приходил в 2006

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о своих впечатлениях от игры сборной России в последнее время.



- У вашей сборной сейчас похожая ситуация с той, которая была, когда я приходил в 2006. Сейчас главному тренеру сборной легче - вы не проходите отбор к чемпионату мира, у вас больше времени. К России есть полтора года, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. Но надо понимать, что многие футболисты, которые раньше играли ключевую роль, сейчас завершают свои карьеры и находятся в плохой форме. Сейчас время перемен. Новые люди тренируются и играют за сборную. В следующем году будет Кубок Конфедераций - это отличная возможность посмотреть, как сборная России перестроилась, - сказал Хиддинк в эфире «Россия 24».

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч с Румынией. Встреча состоится в Грозном в 19:00 на «Ахмат-Арене».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.