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Николай Писарев: В первом матче швейцарцы выиграли по делу, второй – мог завершиться вничью

Источник:  РФСКомментарии

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев оценил игру команды во втором товарищеском матче со Швейцарией (2:3) на сборе в Марбелье.

«Сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче. Наполовину изменили стартовый состав, по ходу встречи провели много замен, дали всем ребятам, участвовавшим в сборе, принять участие в игре. На фоне хорошего соперника сразу видно, кто из наших футболистов на что готов на данный момент. В первом матче швейцарцы выиграли по делу, а второй поединок вполне мог завершиться вничью. В концовке, при равном счете, мы побежали забивать третий мяч и получили гол в свои ворота.

В целом, мы провели хороший сбор в Испании, получили массу полезной информации, проверили ребят в деле. При этом мы недосчитались нескольких кандидатов в команду из-за травм, также некоторые игроки были задействованы в своих клубах в матчах ФНЛ. Что касается дальнейших планов молодежной сборной России, то многое будет зависеть от жеребьевки ЧЕ-2019 (U-21), состава нашей группы и количества команд в ней. В любом случае следующий сбор молодежки будет не раньше марта 2017 года», – приводит слова Писарева официальный сайт РФС.

Напомним, сборная России дважды проиграла Швейцарии на сборе в Испании. 10 ноября матч завершился со счетом 1:2, 14 ноября – 2:3.

Во второй игре голы в составе российской команды забили Алексей Гасилин и Аяз Гулиев. 

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