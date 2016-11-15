Андрей Василевский: Ребята проделали хорошую работу в меньшинстве
Голкипер «Тампы-Бэй»
Андрей Василевский поблагодарил полевых игроков после своей первой сухой победы
в сезоне. В матче с «Айлендерс» (4:0) 22-летний российский вратарь отразил все
34 броска «островитян».
«Ребята проделали хорошую работу в меньшинстве. Мы блокировали броски и провели несколько хороших комбинаций. Хочу поблагодарить ребят за этот матч на ноль», – приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Теперь на счету Василевского четыре победы в шести матчах сезона, в которых он отразил 94,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,66 шайбы за игру.
«Тампа-Бэй» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.
Матч
Айлендерс - Тампа-Бэй - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Браун (Пакетт, Кобёрн), 18:58 (0:1). Кэллахан (Хедман, Шустр), 19:40 (0:2). Кучеров (Стэмкос), 34:24 (0:3). Наместников (Стэмкос, Кучеров), 37:02 (0:4).
Место и дата
15 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция