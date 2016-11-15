Андрей Василевский: Ребята проделали хорошую работу в меньшинстве

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский поблагодарил полевых игроков после своей первой сухой победы в сезоне. В матче с «Айлендерс» (4:0) 22-летний российский вратарь отразил все 34 броска «островитян».

«Ребята проделали хорошую работу в меньшинстве. Мы блокировали броски и провели несколько хороших комбинаций. Хочу поблагодарить ребят за этот матч на ноль», – приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Теперь на счету Василевского четыре победы в шести матчах сезона, в которых он отразил 94,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,66 шайбы за игру.

«Тампа-Бэй» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.