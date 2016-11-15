Сборная России сыграет с румынами в новой форме

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Румынии в новой форме, сообщает официальный твиттер национальной команды.



11 ноября компания Adidas презентовала форму сборной России, в которой она будет играть на Кубке конфедераций в 2017 году. Как ранее сообщалось, новый дизайн вдохновлен стилистикой и цветовой гаммой формы сборной СССР 80-х годов, одной из сильнейших команд ХХ века.

Напомним, что товарищеский матч Россия - Румыния состоится сегодня, 15 ноября. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск.