Игорь Ларионов: В Зале славы должна быть вся наша пятерка

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о введении своего бывшего партнера по ЦСКА и сборной СССР Сергея Макарова в Зал хоккейной славы.

«Сегодняшний вечер имеет большое значение именно для российского хоккея. Введение Макарова в Зал хоккейной славы – это признание его выдающегося таланта. Признание той декады, которую мы провели вместе в одной тройке.

Это очень счастливый день для всех: Сергея, его семьи, близких и его партнеров, включая меня. Иметь многие годы возможность выходить вместе на лед и творить шедевры в ЦСКА и национальной сборной было для меня привилегией. Сегодня я просто на седьмом небе. Счастлив, что могу принять участие в этом дне вместе с ним.

И, кстати, полностью соглашусь с ним насчет того, что здесь должна быть вся наша пятерка. К сожалению, не все в этой жизни так просто. Но, думаю, придет время, когда здесь окажутся все», – приводит слова Ларионова официальный сайт НХЛ.

Напомним, пятерка Вячеслав Фетисов – Алексей Касатонов, Владимир Крутов – Игорь Ларионов – Сергей Макаров выступала за ЦСКА и сборную СССР в 1980-х годах.