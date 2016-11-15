Болельщики в Грозном поддержат сборную России с помощью 20 тысяч флагов

20 тысяч российских флагов подготовлено для болельщиков сборной России на товарищеский матч с Румынией, сообщает официальный твиттер национальной команды.

20 тысяч российских флагов разложено на трибунах "Ахмат Арены", где сегодня пройдет матч @TeamRussia против Румынии! Будет красиво!!! pic.twitter.com/FCGio3EAe6 — Сборная России (@TeamRussia) 15 Samhain 2016



- 20 тысяч российских флагов разложено на трибунах «Ахмат -Арены», где сегодня пройдет матч сборной России против Румынии! Будет красиво!!!, - говорится в сообщении.

Напомним, что товарищеский матч Россия - Румыния состоится сегодня, 15 ноября. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск. Добавим, что стадион в столице Чечни вмещает более 30 тысяч болельщиков.