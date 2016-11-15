Россия стала партнером Турции на Евробаскете-2017, сборные сыграют в одной группе

Федерация баскетбола Турции назвала Россию своим партнером в рамках чемпионата Европы 2017 года.

Впервые подобная практика была с успехом реализована на предыдущем Евробаскете в 2015 году. Федерация каждой из стран-хозяек турнира имеет возможность выбрать Федерацию партнера, сборная которой по итогам жеребьевки гарантированно попадает в одну группу со сборной организатора. Главными же целями такого партнерства является сотрудничество в реализации билетной программы и укрепление взаимоотношений между двумя странами.

Финляндия остановила свой выбор на Исландии, Израиль объявил о сотрудничестве с Литвой, а Венгрия стала партнером Румынии.

- Партнерство России и Турции не случайно: наши две страны многое связывает. Не сомневаюсь, что в Стамбуле Евробаскет будет организован на самом высоком уровне. В последние лет 10-20 в Турции очень большое внимание уделяют развитию спорта и организации самых крупных международных мероприятий, в числе которых баскетбольный чемпионат мира 2010 года.

Рад, что наши две сборные будут выступать в одной группе. Матчи между ними всегда проходили в интересной и напряженной борьбе. Не сомневаюсь, что в Турции сборной России будет обеспечена очень серьезная поддержка со стороны наших болельщиков, - цитирует президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко официальный сайт РФБ.