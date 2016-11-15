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Наталья Забияко: Откуда столько мужества? Сама не знаю

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала о том, как возвращалась к тренировкам после травмы.

В январе 2016 года 22-летняя фигуристка получила травму при отработке четверного выброса.

«Барьера не было. Просто на первую попытку акселя в 2,5 оборота мы заходили осторожно, волнения было совсем чуть-чуть. Но когда мы сделали этот шаг, затем все уже было нормально. Когда мы стали тренироваться, я спрашивала Нину Михайловну (Мозер) – когда начнем работать над акселем? И в августе начали его тренировать вновь.

Откуда столько мужества? Сама не знаю. Переживания вообще появляются с годами, если в детстве я занималась спортом для здоровья, то спортивное волнение у меня нарастало, наверное, только последние три года. А когда была маленькой, то лазила по деревьям, крышам, прыгала с гаражей», – приводит «Р-Спорт» слова Забияко.

Напомним, в нынешнем сезоне Забияко и Энберт заняли второе место на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве и четвертое место на Trophée de France в Париже.

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