ЦСКА обменял сына Квартальнова в «Нефтехимик»

Форвард ЦСКА Никита Квартальнов в результате обмена продолжит карьеру в «Нефтехимике».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 16 матчей, в которых забил два гола, заработал показатель полезности «+1» и 21 минуту штрафа.

«Нефтехимик» станет третьим клубом КХЛ в карьере Квартальнова. До перехода в ЦСКА он играл в «Сибири». Всего на его счету 7 (5+2) очков 103 матчах КХЛ, показатель полезности «–7» и 162 минуты штрафа.

В результате обмена ЦСКА получил за сына главного тренера Дмитрия Квартальнова денежную компенсацию.

В «Нефтехимике» форвард будет выступать под номером «37».