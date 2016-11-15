«Каролина» расторгла контракт с Накладалом

Защитник «Каролины» Якуб Накладал покидает клуб. Генеральный менеджер «ураганов» Рон Фрэнсис объявил о расторжении контракта с 28-летним чехом.

Накладал стал игроком «Каролины» 9 октября, но провел за команду всего три матча и заработал показатель полезности «–4».

Напомним, в прошлом сезоне Накладал набрал 5 (2+3) очков в 27 матчах за «Калгари».

В 2011-2014 годах чех играл в КХЛ за «Салават Юлаев», «Спартак» и «Лев».

Добавим, что в сентябре Накладал провел три матча за сборную Чехии на Кубке мира в Торонто.