Валерий Брагин: В тактическом плане провели матч с командой ОHL очень неплохо

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал исход четвертого матча CIBC Canada Russia Series со сборной лиги Онтарио (2:5).

- В тактическом плане провели матч очень неплохо, но все испортили ошибки в отдельных эпизодах. Ненужные удаления, индивидуальные нарушения тактической и игровой дисциплины привели к поражению. Канадцы забросили три шайбы за две минуты и превратили 0:1 в 3:1 в свою пользу, но наша команда не сдалась после такого удара.

Счет 1:3 после двух периодов - это еще далеко не поражение. Такие матчи вполне реально выиграть, и во втором перерыве мы настраивали команду только на победу. Сумели забить в начале третьего, но очередная индивидуальная ошибка - и соперник снова повел с разницей в две шайбы. Но даже после этого могли забить еще не один раз, не использовали много моментов, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Хоккеисты молодежной сборной России в четвертом матче Суперсерии проиграли команде Хоккейной лиги Онтарио (ОHL). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу канадцев. В составе проигравших по разу отличились Денис Алексеев и Александр Щемеров.

В следующем матче Суперсерии россияне сыграют против сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Этот матч пройдет 16 ноября и начнется в 03:00 (мск).