Афоаква может перейти в «Спартак» в зимнее трансферное окно

Форвард Диксон Афоаква продолжает находиться на просмотре в «Спартаке» и может стать игроком клуба в ближайшее трансферное окно.

«Спартак» уже сыграл два выставочных матча, после последнего мы связались с клубом и договорились, что еще несколько дней Диксон потренируется с командой – и тогда будет ответ, – приводит «Чемпионат.com» слова футбольного агента Сергея Новикова, который представляет интересы игрока. – Если все удачно сложится, то Афоаква может перейти в «Спартак» уже в ближайшее трансферное окно, но это будет непросто».

Напомним, 18-летний нападающий из Ганы выступает за «Динамо» (Брест) и в восьми матчах высшей лиги Белоруссии забил один гол.