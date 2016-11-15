Спиридонова, Тутхалян и Мельникова примут участие в турнире в Японии

Призеры Олимпийских игр Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, Ангелина Мельникова и Иван Стретович примут участие в турнире, который пройдет с 10 по 11 декабря в Японии.

- Олимпийский год подходит к концу, сейчас наши спортсмены уже готовятся к следующему сезону. Но мы не только тренируемся, но и выступаем. Так, на турнир в Японию поедут наши серебряные призеры Олимпиады Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, Ангелина Мельникова и Иван Стретович, - сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В прошлом году на турнире в японской Тойоте Спиридонова заняла первое место в упражнениях на брусьях, Виктория Комова - на бревне, Пасека - в опорном прыжке, а Ксения Афанасьева - в вольных упражнениях.

