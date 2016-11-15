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На матче Италия – Германия будут тестироваться видеопросмотры

Источник:  BBCКомментарии

Два видеоарбитра будут работать на товарищеском матче Италии и Германии на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Видеоповторы будут использоваться для просмотра голов, эпизодов с назначением пенальти, удалениями, а также в случае если судья допускает ошибку в идентификации игроков. При этом главный арбитр не сможет во время игры пользоваться монитором для просмотра спорных эпизодов.

Напомним, ранее видеоповторы тестировались во время товарищеского матча между Италией и Францией в сентябре.

Также видеопросмотры во время матчей использовались в третьем дивизионе США, Кубке Голландии, а также еще четырех странах.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что рассчитывает на использование технологий во время чемпионата мира 2018 года в России.

Матч Италия – Германия пройдет 15 ноября. Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Италия - Германия

Место и дата

15 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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