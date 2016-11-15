Геркус рассказал, почему Семин был назначен тренером «Локомотива»

Президент «Локомотива Илья Геркус рассказал, почему было принято решение пригласить в команду тренера Юрия Семина.

- Конечно, то, что Юрий Палыч популярен у болельщиков «Локомотива», учитывалось как дополнительный плюс. Но его назначали не за это, не как фигуру, которая объединяет болельщиков. А в первую очередь, как тренера. Если бы мы были не ограничены в финансах, мы бы по-другому к этому подошли. Это очевидно. Мы могли бы за десять миллионов евро пригласить тренера, наш список тренеров был бы больше, - сказал Геркус в эфире программы «Спортивный интерес» на «Матч ТВ».

Напомним, что Семин вернулся в «Локомотив» в качестве тренера в четвертый раз. Вместе с железнодорожниками он выигрывал дважды чемпионат России и Суперкубок, четыре раза Кубок страны и один раз Кубок Содружества.

