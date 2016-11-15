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Погба выложил видео, где подражает Макгрегору

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выложил с Instagram видео, где он подражает чемпиону UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конору Макгрегору.

Футболист на тренировке сборной Франции повторил походку Макгрегора. Напомним, что ирландский боец стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой после победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом.  Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось. За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе.  

The notorious walk 😂😎👊🏾 bonne semaine à tous @equipedefrance #fiersdetrebleus @thenotoriousmma

Видео опубликовано Paul Labile Pogba (@paulpogba)


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