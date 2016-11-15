Погба выложил видео, где подражает Макгрегору

Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать боя с Хабибом, потому что россиянин не даст ему шанса

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.