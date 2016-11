Погба выложил видео, где подражает Макгрегору

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выложил с Instagram видео, где он подражает чемпиону UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конору Макгрегору.

Футболист на тренировке сборной Франции повторил походку Макгрегора. Напомним, что ирландский боец стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой после победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось. За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе.

.@TheNotoriousMMA is relaxed and ready to go!👊 #UFC205 #UFCNYC pic.twitter.com/8H7WvOejmJ