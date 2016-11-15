Джо Харт: Евро не стал моим звездным часом

Голкипер сборной Англии Джо Харт рассказал, как сказалась на нем критика после Евро-2016.

«Евро не стал моим звездным часом. Поэтому мне нужно было время, чтобы подумать и понять, как я играю и что делаю.

У меня достаточно энергии и азарта. Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться позитивным и гордиться выступать за свою страну. Но можно по-разному направить эти ощущения. Я подумал над этим, и надеюсь, это мне поможет.

Я постоянно меняюсь и развиваюсь, стараюсь быть на максимально возможном уровне. А учиться на моментах, которые не получаются, – это определенно один из способов для этого», – приводит BBC слова Харта.

Напомним, 29-летний голкипер был подвергнут критике за голы, пропущенные в матче с Уэльсом и Исландией.

После прихода в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Харт потерял место в стартовом составе «горожан» и ушел в аренду в «Торино».