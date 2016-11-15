На строящемся стадионе в Петербурге нашли труп рабочего из КНДР

На строительной площадке стадиона на Крестовском острове обнаружен труп гражданина Северной Кореи, сообщают «Невские новости».

Обследование на месте происшествия не выявило у погибшего внешних признаков насильственной смерти. Погибшим оказался выходец из КНДР с разрешением на пребывание в России с начала сентября по конец ноября. В декабре мужчине исполнилось бы 48 лет.

Отметим, что это уже пятый случай смерти за время строительства стадиона. Ранее, в октябре мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта, а 5 августа, один из строителей был госпитализирован после падения с четырехметровой высоты.

Напомним, арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Стадион на Крестовском острове примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.