Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка мира Ксения Афанасьева планирует возобновить карьеру.

- Если Афанасьева захочет тренироваться, то этого мы ей запретить не можем. Но она рассчитывает, что вернется. И это хорошо, что у Ксюши есть такое желание. Хотя она недавно вышла замуж, и сейчас у нее другие заботы, - сообщила Родионенко ТАСС.

25-летняя Афанасьева завершила карьеру из-за проблем со здоровьем. Гимнастка завоевала серебро в командном первенстве на ОИ-2012, дважды завоевывала золото чемпионатов мира и трижды - чемпионата Европы.