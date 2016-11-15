Российские спортсмены завоевали 18 медалей на Кубке мира по фехтованию на колясках

Спортсмены сборной команды России завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей на Кубке мира по фехтованию на колясках в Пизе (Италия).



В соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран.



Среди рапиристов в классе А золото завоевал Роман Федяев , серебро - представитель Китая Чен Ликианг и бронзу поделили между собой Бетти Маттео и Эмануэль Ламбертини - оба представители Италии.

В состязаниях на шпагах в классе А среди мужчин российские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали. Золото завоевал Артур Юсупов (Омская область), серебро - Максим Шабуров (Новосибирская область), а бронзовую медаль поделили между собой Роман Федяев (Омская область) и китайский спортсмен Чен Ликианг.

У женщин в шпаге в классе А золото завоевала Юлия Ефимова (Омская область), а серебро осталось за представительницей Венгрии Амариллой Верес. Бронзовую награду поделили француженка Марине Екорчон и Алена Евдокимова Москва),

В классе шпага В наши спортсмены поднялись на все ступени пьедестала почета, высшую награду завоевала Людмила Васильева (Москва), вице-чемпионкой стала Виктория Бойкова (Москва), а почётное третье место и бронзовую медаль поделили Ирина Мишурова (Москва) и Стефания Дроит Маларм из Франции.

Альберт Камалов Башкортостан) завоевал серебро в рапире в классе В, уступив в поединке за первое место поляку Джасеку Гаворски . Бронзовые медали завоевали Дмитрий Котюа и Алан Суражевски из Великобритании и Польши соответственно. Среди женщин в том же снаряде и классе золото осталось за представительницей сборной Италии Марией Вио Беатрис, серебро завоевала Ирина Мишурова, а бронзовую награду поделили Виктория Бойкова и Людмила Васильева (обе из Москвы).

В рапире в классе А Алена Евдокимова (Москва) поделила бронзовую награду с представительницей Италии Лореданой Тригилиа, а серебряные и золотые награды достались представительнице Китая Баили Ву и Гонгконга Сшан Фан Пуи соответственно.

У мужчин-саблистов в классе В серебро завоевал Камалов Альберт (Башкортостан) уступив в финале итальянцу Алессио Сарри, а бронзовую награду поделили между собой Александр Курзин (Вологодская область) и Максим Валет из Франции.

В сабле в классе А золото и серебро завоевали представители Италии Альберто Пеллегрини и Эдородо Джордан, бронзовые награды остались за Виктором Дроновым (Новосибирская область) и Хао Ли из Китая.

У женщин в сабле Альбина Курамшина (Башкортостан) поделила бронзу с представительницей Грузии Нино Тибиашвили, а Амарила Верес из Венгрии победила в финальном поединке итальянку Андрею Могос.

«На Кубке мира российские спортсмены выступили достойно, уровень подготовки к соревнованиям и выступления на них был достаточно высокий, это подтверждается количеством медалей, завоеванными нашими спортсменами», - прокомментировал итоги выступления на турнире начальник сборной команды России по фехтованию на колясках Сергей Ибрагимов.





