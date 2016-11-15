Гурам Аджоев: В России всего два тренера имеют международную лицензию - Черчесов и Кирьяков

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о причинах назначения Сергея Кирьякова на пост главного тренера.

«Он был очень хорошим футболистом. Вы знаете, что всего два человека в России имеют международную тренерскую лицензию? Кирьяков немецкую и Черчесов — австрийскую. Сергей Вячеславович восемь лет был в Германии. В юношеской сборной очень хорошо себя проявил. Он умеет работать, надо просто дать ему возможность. Он профессионал. Чувствует, как надо общаться с каждым футболистом, найти с ним общий язык. И ребята понимают, что тренеру небезразлична их судьба. Это очень важно для футболиста. Другое дело, что пока нет достаточных возможностей, он не может ничего показать», - заявил Аджоев.

Напомним, что Кирьяков сменил на посту главного тренера «Арсенала» Сергея Павлова. В четырех матчах под руководством Кирьякова «Арсенал»набрал два очка.

Источник: https://myslo.ru