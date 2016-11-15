Тэйлор Холл: Не думал, что мне так понравится смена обстановки

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл рассказал о том, как воспринял обмен из «Эдмонтона».

«Летом я хотел доказать, что «Эдмонтон» ошибся. Сейчас я думаю о том, как мне играть за свою команду, о взаимодействии со своими партнерами. Сейчас меня мотивирует это. Интересно оказаться в новой команде, поменять обстановку. Не думал, что мне это так понравится.

Очень помогает то, что команда играет успешно. Я не считал, что мне нужно было поменять обстановку, но мне это понравилось. Мы сыграли только 14 матчей, я чувствую прилив сил, я хочу играть здесь, играть ради команды и своих партнеров», – приводит официальный сайт НХЛ слова Холла.

Напомним, 30 июня «Эдмонтон» обменял Холла в «Нью-Джерси» на защитника Адама Ларссона.

На драфте 2010 года «Эдмонтон» выбрал Холла под общим первым номером, после чего форвард провел в клубе шесть лет.

В нынешнем сезоне Холл набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах регулярного чемпионата.