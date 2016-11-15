Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Кирове планируют открыть первый в России факультет киберспорта

Комментарии

В Кирове на базе Опорного университета может появиться первый в России факультет киберспорта.

«Совместно с университетом принято решение о начале действий по созданию факультета киберспорта в Кирове на базе нашего опорного университета. В России нет ни одного факультета киберспорта. Мы сейчас можем учить спортсменов, учить менеджеров, учить журналистов, учить весь обслуживающий эту отрасль персонал», – рассказал глава региональной ассоциации компьютерного спорта Павел Шапкин.

Напомним, что в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма есть специализация «Теория и методика интеллектуальных видов спорта (киберспорт)», целью которой является подготовка студентов к тренерской деятельности в области компьютерного спорта, педагогической деятельности в общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
OpTic Gaming заняла девятое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турниров Northern Arena Montreal и iBUYPOWER Masters.Virtus.pro открыла состав по League of LegendsКиберспортивная организация Virtus.pro объявила о создании нового состава по дисциплине League of Legends.Анонсированы участники турнира MLG Vegas по OverwatchОрганизаторы игрового фестиваля MLG Vegas опубликовали список участников турнира по Overwatch.Анонсирован турнир AOC Dota 2 CUP для команд из СНГКомпания Game Show совместно с AOC анонсировала турнир AOC Dota 2 CUP.Королева бала. Как Dota 2 становилась важнейшей киберспортивной дисциплинойКоролева бала. Как Dota 2 становилась важнейшей киберспортивной дисциплинойКолумнист «Советского спорта» рассказывает об этапах взросления «доты» и том, как ей удалось стать популярной.Андрей Гурьев стал чемпионом «Кубка Лоусона 2016»Победителем «Кубока Лоусона 2016» стал действующий чемпион России по киберфутболу, уроженец Нижнего Новгорода Андрей Гурьев.Virtus.pro сразится с EHOME в четвертьфинале The Summit 6Организаторы The Summit 6 по Dota 2 представили турнирную сетку чемпионата.Состав PowerRangers по Dota 2 распущенКоманда PowerRangers по Dota 2 прекратил свое существование. Об этом стало известно из официальны группы PowerRangers во «ВКонтакте».На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит адвокат в сфере киберправа и глава юридической практики «РосКомСвобода»В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Саркис Дарбинян – адвокат в сфере киберправа и глава юридической практики «РосКомСвобода». Также спикер занимает должность руководителя «Центра защиты цифровых прав» и сопредседателя «Ассоциации пользователей Интернета».Immortals выиграла турнир iBUYPOWER MastersБразильский коллектив Immortals одержал победу на турнире iBUYPOWER Masters 2016 по CS:GO.OpTic Gaming стала победителем Northern Arena MontrealКоманда OpTic Gaming стала чемпионом турнира Northern Arena Montreal по CS:GO.Wings Gaming стала чемпионом Northern ArenaКитайский коллектив Wings Gaming выиграл турнир Northern Arena BEAT Invitationa по Dota 2.ALLIN победила на турнире CIS Minor Championship по CS:GOКоманда ALLIN стала победителем турнира CIS Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.TheMongolz стала чемпионом турнира ROG Masters по CS:GOМонгольская команда TheMongolz стала победителем турнира ROG Masters Asia по Counter-Strike: Global Offensive.Team Secret выиграла турнир ROG Masters по Dota 2Команда Team Secret стала победителем турнира ROG MASTERS Asia по Dota 2.To.be.or.not.to.be стала чемпионом азиатской квалификации к WESG 2016 по Dota 2Китайский коллектив To.be.or.not.to.be стал победителем азиатской квалификации к World Electronic Sports 2016 Games по Dota 2.K23 стала победителем азиатской квалификации к WESG 2016 по CS:GOКазахстанский коллектив K23 выиграл азиатскую квалификацию к World Electronic Sports Games по CS:GO.Newbee пробилась на LAN-финал WCA 2016Команда Newbee по Dota 2 выиграла третью китайскую квалификацию на турнир World Cyber Arena 2016.Wings Gaming номинирована на престижную спортивную премию КитаяКитайская команда Wings Gaming по Dota 2 номинирована на престижную спортивную премию Китая - Laureus Sport Awards.Илья «ALOHADANCE» Коробкин покинул команду Team EmpireУкраинский игрок Илья «ALOHADANCE» Коробкин покинул состав команды Team Empire по Dota 2.

Cпецпредложение