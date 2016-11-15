В Кирове планируют открыть первый в России факультет киберспорта

В Кирове на базе Опорного университета может появиться первый в России факультет киберспорта.



«Совместно с университетом принято решение о начале действий по созданию факультета киберспорта в Кирове на базе нашего опорного университета. В России нет ни одного факультета киберспорта. Мы сейчас можем учить спортсменов, учить менеджеров, учить журналистов, учить весь обслуживающий эту отрасль персонал», – рассказал глава региональной ассоциации компьютерного спорта Павел Шапкин.



Напомним, что в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма есть специализация «Теория и методика интеллектуальных видов спорта (киберспорт)», целью которой является подготовка студентов к тренерской деятельности в области компьютерного спорта, педагогической деятельности в общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования.



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