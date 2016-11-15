«Амкар» провел тренировку при температуре -18 градусов

Футболисты пермского «Амкара» провели укороченную тренировку на стадионе «Звезда» при температуре -18 градусов.

«Из-за морозной погоды «красно-черные» ограничились игровыми упражнениями. По словам главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, команда сейчас не может проводить тренировки необходимой продолжительности. «-5… -8 - это еще относительно нормальная футбольная температура. Но когда зашкаливает к -20 градусам, велика опасность, что футболисты просто заболеют», - сказал он. По словам наставника «Амкара», повышенная температура тела (37,2 градуса) уже отмечена у Дарко Бодула, а Давид Хурцидзе отморозил пальцы обеих ног», - говорится на официальном сайте «Амкара».

Напомним, после 13 матчей чемпионата России пермский клуб расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Амкар» отправится в Москву, где 20 ноября сыграет со «Спартаком».