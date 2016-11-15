Мутко посетит матч Россия - Румыния

Президент РФС Виталий Мутко посетит товарищеский матч сборной России с Румынией в Грозном.

- На матче ожидаются ВИП-гости, будет много политиков, людей из шоу-бизнеса, спорта. Но раскрывать все карты раньше времени не буду, все увидят их во время матча. Однако скажу, что на встрече точно будут глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и вице-премьер Виталий Мутко, без них этого матча просто не могло состояться, - сообщил пресс-атташе стадиона «Ахмат-Арена» Ризван Эдисултанов.

Напомним, что товарищеский матч Россия - Румыния состоится сегодня, 15 ноября. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск.