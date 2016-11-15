Тарьей Бе по неизвестной причине пропустит старт сезона

Тренер мужской сборной Норвегии Эгиль Кристиансен сообщил, что биатлонист Тарьей Бе пропустит старт нового биатлонного сезона.

- Мы не знаем, что случилось. У нас нет ответа на этот вопрос. Я бы не сказал, что он болен, но что-то идет не так. Сейчас он не в той физической форме, в какой должен быть, - цитирует Кристиансена NRK.

По информации источника, Бе тренировался с командой еще на прошлой неделе, но из-за плохого самочувствия был вынужден вернуться домой.

Первый этап Кубка мира-2017 пройдет в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 4 декабря.