Мориц Бауэр: В Европе есть стереотип, что все русские коммунисты и завтракают водкой

Швейцарский защитник «Рубина» Мориц Бауэр рассказал о своей жизни в России.

- Как ты чувствуешь себя в русские зимние холода?

- Мне на самом деле нравится снежная погода, но как футболист я понимаю все ее сложности. Мы бегаем в синтетических бутсах, и наши ноги очень сильно мерзнут.

- Какая из русских песен, которые ты слышал, тебе запомнилась больше всего?

- В прошлый раз мы смотрели видео с русскими песнями. Иногда я слушаю радио, я его слушаю даже чаще, чем свой плейлист. Так я не знаю русского, я не могу сказать названия песен. А вообще русское радио мне достаточно по вкусу

- Какие забавные случаи с тобой происходили в нашей стране и твой самый ошибочный стереотип о России?

- Да, я попадал в забавные ситуации в России, но не все я могу рассказать на камеру. Однажды я попытался спросить по-русски «сколько лет», но неправильно произнес. У меня получилось неприличное слово. Что касается стереотипов, для меня стало большим сюрпризом, насколько дружелюбная страна Россия. В Европе есть стереотип, что здесь все коммунисты и завтракают исключительно водкой, но прожив какое-то время здесь, я понял, что это не так.

Напомним, 24-летний швейцарец перебрался в казанскую команду в минувшее летнее траснферное окно. В нынешнем сезоне Бауэр провел десять матчей в составе «Рубина» и отметился четырьмя результативными передачами.