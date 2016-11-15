Столбова приступила к тренировкам на льду

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, приступила к тренировкам на льду, сообщила тренер пары Нина Мозер. При этом вопрос участия Столбовой и Климова в чемпионате России остается открытым.

«Когда мы пойдем на сложные элементы, ответить не могу. Мы уже несколько раз начинали, торопились, у нас огромное желание это сделать. Мы идем постепенно к нагрузке – у нее раз, и пальцы выключаются, и мы опять начинаем лечиться», – приводит «Р-Спорт» слова Мозер.

Напомним, пара Столбова/Климов пропустили этапы Гран-при из-за воспаления надкостницы голени у партнерши.

Чемпионат России пройдет 20-25 декабря в Челябинске.