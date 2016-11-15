Джано вернулся в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» провели очередную тренировку на базе в Тарасовке, сообщает официальный сайт красно-белых.

В общей группе под руководством Массимо Карреры работали 13 полевых игроков и три голкипера, Артём Ребров, Сергей Песьяков и Александр Максименко. Среди футболистов можно было увидеть Александра Зуева, Дениса Кутина, Артема Тимофеева и Дениса Давыдова с Александром Пуцко, которые в воскресенье приняли участие в победном для «Спартака-2» матче против «Факела».

Как и планировалось, часть тренировки наравне с партнерами провел Джано Ананидзе, уже вернувшийся в Москву из Тбилиси.

Занятие продолжалось в общей сложности полтора часа.