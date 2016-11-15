«Амур» потерпел седьмое поражение кряду, проиграв «Сибири»

В рамках матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от «Сибири» в серии буллитов. Итоговый счет матча — 3:4 в пользу новосибирцев.

У хозяев льда шайбы забросили Алексей Бывальцев, Томаш Загорна и Максим Кондратьев. В составе победителей отличились Федор Беляков Максим Шалунов и Сергей Шумаков, который также забросил победную шайбу в серии буллитов.

После этого матча новосибирцы с 39-ю очками расположились на девятой строчке в Восточной конференции, а «Амур» занимает 13-е место, имея 32 очка.

В следующем туре «Сибирь» отправится во Владивосток, где 17 ноября сыграет с «Адмиралом», а команда из Хабаровска в этот же день примет «Авангард».

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