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«Амур» потерпел седьмое поражение кряду, проиграв «Сибири»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от «Сибири» в серии буллитов. Итоговый счет матча — 3:4 в пользу новосибирцев.

У хозяев льда шайбы забросили Алексей Бывальцев, Томаш Загорна и Максим Кондратьев. В составе победителей отличились Федор Беляков Максим Шалунов и Сергей Шумаков, который также забросил победную шайбу в серии буллитов.

После этого матча новосибирцы с 39-ю очками расположились на девятой строчке в Восточной конференции, а «Амур» занимает 13-е место, имея 32 очка.

В следующем туре «Сибирь» отправится во Владивосток, где 17 ноября сыграет с «Адмиралом», а команда из Хабаровска в этот же день примет «Авангард».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Сибирь - 3:4 Б. (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Беляков (Шалунов, Полашек), 11:55 (0:1). Шалунов (Бойчук, Глухов), 19:28 (0:2). Шумаков (Санников, Шалунов), 23:55 (0:3). Бывальцев (Ушенин В., Зуб), 25:49 (1:3 - бол.). Зогорна (Куусела, Кондратьев), 46:14 (2:3 - бол.). Кондратьев (Зогорна), 53:14 (3:3).

Победный буллит:

Шумаков - 3:4.

Место и дата

15 ноября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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