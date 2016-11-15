Томас Бах: Антидопинговая система должна быть равноудалена от спортивных организаций и национальных интересов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о популярности Олимпийских игр.

«Половина населения земного шара следила за Олимпийскими играми. Ни одно другое событие не привлекает такое внимание. Массовое освещение Олимпиады в соцсетях говорит об отношении к ней со стороны молодого поколения.

В этом хрупком мире спорт является якорем стабильности. При этом мы не можем игнорировать вызовы, которые стоят перед нами, поэтому нам нужно продолжать изменяться.

Антидопинговая система должна быть равноудалена от спортивных организаций и национальных интересов. Система должна быть централизованной и прозрачной. МОК готов выделить финансирование для реформ системы», – приводит слова Баха официальный твиттер МОК.