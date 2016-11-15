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Канарейкин пропускает выездные матчи «Авангарда» из-за проблем со спиной

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин перед матчем с «Куньлунем» объяснил, почему пропускает выездные игры команды. 

-  К сожалению, я не смог отправиться на выезд вместе с командой. Еще по ходу домашней серии меня беспокоили боли в спине, и по этой причине мне пришлось остаться в Омске. Мы постоянно находимся на связи с тренерским штабом, оперативно решаем все вопросы по телефону. В нашей команде работают настоящие профессионалы, которые обеспечат руководство коллективом по ходу предстоящих трёх матчей. Призываю болельщиков поддержать «Авангард» так, как это умеют делать только они!, - цитирует Канарейкина официальная группа «Авангарда» Вконтакте. 

Главный тренер пропустит матчи «Авангарда» с «Куньлунем», «Амуром» и и «Адмиралом». Матч между «Куньлунем» и «Авангардом» идет в настоящее время. 

Матч

Куньлунь Ред Стар - Авангард - 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы:

Величкин (Поникаровский, Альшевский), 2:47 (1:0). Бурдасов (Кучерявенко), 9:04 (1:1). Мартынов (Густафсон), 27:52 (1:2). Михеев (Медведев, Зубов), 28:13 (1:3). Соботка (Пережогин), 38:35 (1:4). Ро 43:38 (2:4). Беллемор (Виклунд, Бакош), 58:50 (3:4).

Место и дата

15 ноября 15:00, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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