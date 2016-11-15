Канарейкин пропускает выездные матчи «Авангарда» из-за проблем со спиной

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин перед матчем с «Куньлунем» объяснил, почему пропускает выездные игры команды.

- К сожалению, я не смог отправиться на выезд вместе с командой. Еще по ходу домашней серии меня беспокоили боли в спине, и по этой причине мне пришлось остаться в Омске. Мы постоянно находимся на связи с тренерским штабом, оперативно решаем все вопросы по телефону. В нашей команде работают настоящие профессионалы, которые обеспечат руководство коллективом по ходу предстоящих трёх матчей. Призываю болельщиков поддержать «Авангард» так, как это умеют делать только они!, - цитирует Канарейкина официальная группа «Авангарда» Вконтакте.

Главный тренер пропустит матчи «Авангарда» с «Куньлунем», «Амуром» и и «Адмиралом». Матч между «Куньлунем» и «Авангардом» идет в настоящее время.