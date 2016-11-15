Борис Майоров: Брагин повез в Канаду далеко не сильнейший состав нашей «молодежки»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о выступлении молодежной сборной России в суперсерии с канадскими командами.
- Наш хоккей сейчас качественно меняется в лучшую сторону, - заявил Борис Майоров. - Сужу об этом и по игре сборной Валерия Брагина, и по выступлению молодежного состава нашей основной команды на «Карьяла». Кстати, Брагин повез за океан далеко не сильнейший состав нашей «молодежки». Основные ее игроки остались в клубах КХЛ.
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