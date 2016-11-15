Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА- : -Автомобилист
Хоккей  Спартак- : -Трактор
Футбол  Россия- : -Румыния
Хоккей  СКА- : -Барыс
Футбол  Италия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Брагин повез в Канаду далеко не сильнейший состав нашей «молодежки»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о выступлении молодежной сборной России в суперсерии с канадскими командами.

- Наш хоккей сейчас качественно меняется в лучшую сторону, - заявил Борис Майоров. - Сужу об этом и по игре сборной Валерия Брагина, и по выступлению молодежного состава нашей основной команды на «Карьяла». Кстати, Брагин повез за океан далеко не сильнейший состав нашей «молодежки». Основные ее игроки остались в клубах КХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Брагин: В тактическом плане провели матч с командой ОHL очень неплохоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал исход четвертого матча CIBC Canada Russia Series со сборной лиги Онтарио (2:5).Борис Майоров: Знарка осуждают недалекие люди. Он же не Кокорин!Борис Майоров: Знарка осуждают недалекие люди. Он же не Кокорин!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о конфликте между наставником сборной России Олегом Знарком с болельщиками и лидерстве СКА.Борис Майоров: ФХР разрешила Знарку совмещение после просьбы СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о том, как Олег Знарок переходил в СКА.Борис Майоров: Надо вернуть вылет из КХЛ по спортивному принципуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о реформах, который могут произойти в КХЛ.Борис Майоров: Зря мы твердим, что НХЛ – это круто. Сами пацанов туда толкаемБорис Майоров: Зря мы твердим, что НХЛ – это круто. Сами пацанов туда толкаемДвукратный олимпийский чемпион считает, что в массовом отъезде юных российских игроков за рубеж виноваты российские СМИ.Борис Майоров: Нельзя вводить для юниоров первые длительные контракты. Это их погубитДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о том, как удержать в России наши молодые хоккейные кадры.Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцамиПрезидент ФХР Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.Валерий Брагин: Мы настраивали команду играть только на победу в матче со сборной OHLГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии над сборной OHL (4:3).Валерий Брагин: Мы допустили позиционную ошибкуГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в традиционной выставочной серии.На колени, Канада! Брагин пришелНа колени, Канада! Брагин пришелСегодня главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вышел вперед в личном противостоянии с различными канадскими сборными.Назло банкирам. «Молодежка» победила в первом матче СуперсерииНазло банкирам. «Молодежка» победила в первом матче СуперсерииМолодежная сборная России вопреки обстоятельствам взяла верх над сборной Западной лиги.Борис Майоров: На Кубке Первого канала мы этой сборной уже точно не увидимБорис Майоров: На Кубке Первого канала мы этой сборной уже точно не увидимДвукратный Олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает игру сборной России на Кубке Карьяла и рассуждает о ее будущем.Борис Майоров: Игра Барабанова стала украшением Кубка КарьялаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает игру игроков сборной России на Кубке Карьяла.Брагин проверит Сергачева. Что нужно знать о Суперсерии Канада – РоссияБрагин проверит Сергачева. Что нужно знать о Суперсерии Канада – РоссияЗавтра рано утром молодежная сборная России возьмет старт в Суперсерии против сборных юниорских лиг Канады.Борис Майоров: Наши сыграли за сборную не хуже КросбиБорис Майоров: Наши сыграли за сборную не хуже КросбиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает выступление игроков сборной России на Кубке Карьяла.Борис Майоров: В сборной выделялся Ничушкин. Чувствуется школа НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает игру игроков сборной России на Кубке Карьяла.«Знарок и Квартальнов примерно похожи». Репортаж о сборной России (видео)«Знарок и Квартальнов примерно похожи». Репортаж о сборной России (видео)Наши хоккеисты провели первую тренировку в Хельсинки перед Кубком Карьяла.Борис Майоров: СКА нужны сильные соперники? Сокращайте КХЛ!Борис Майоров: СКА нужны сильные соперники? Сокращайте КХЛ!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров о дуэли между Мозякиным и Ковальчуком, превосходстве СКА и роли Павла Дацюка.Борис Майоров: Разин – незаурядный тренер, а вот Назарова шатает после СКАБорис Майоров: Разин – незаурядный тренер, а вот Назарова шатает после СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об отставках в «Автомобилисте» и «Нефтехимике».Борис Майоров: Жаль, что Гусев оказался в сборной без привычных партнеров из СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о составе сборной России на Кубке Карьяла-2016.

Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Валерий Брагин
Валерий Брагинвсе новости

Cпецпредложение