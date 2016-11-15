Владислав Наместников: Приятно играть с Кучеровым и Стэмкосом
Форвард «Тампы-Бэй» Владислав
Наместников рассказал о взаимодействии с партнерами по первому звену «молний»
Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым.
«С ними хорошо играть, приятно. Очень мастеровитые ребята. С Кучем мы уже действовали вместе еще со времен АХЛ. Мы вообще с ним начинали играть друг против друга еще по детям, но лично познакомились, когда нас задрафтовали в 2011. С тех пор близко общаемся, у нас вообще вся команда очень дружная.
Что касается доверия, то надо работать и доказывать свою состоятельность. Пока начало сезона, тренерский штаб ищет сочетания, смотрит, у кого с кем получается», – приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.
Отметим, что с нынешнего сезона у 23-летнего форварда начал действовать односторонний контракт с «молниями». В 16 матчах Наместников набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафа.
Матч
Айлендерс - Тампа-Бэй - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Браун (Пакетт, Кобёрн), 18:58 (0:1). Кэллахан (Хедман, Шустр), 19:40 (0:2). Кучеров (Стэмкос), 34:24 (0:3). Наместников (Стэмкос, Кучеров), 37:02 (0:4).
Место и дата
15 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция