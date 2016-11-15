«Адмирал» в овертайме обыграл «Кузню»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2.
В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме.
Отметим, голкипер «Адмирала» Максим Третьяк, внук Владислава Третьяка, провел третий матч в КХЛ и одержал первую победу. Максим отразил 21 бросок из 23.
После этого матча команда из Владивостока с 45-ю очками расположилась на шестой строчке в Восточной конференции, а «Кузня» занимает 15-е место, имея в активе 18 очков.
В следующем туре «Адмирал» 17 ноября примет «Сибирь», а команда из Новокузнецка в этот же день сыграет с «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Металлург Нк - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Ткачёв (Саболич, Сигарев), 2:33 (1:0 - бол.). Семёнов 17:55 (1:1 - мен.). Земчёнок (Краснослободцев, Райт), 30:16 (2:1). Комаристый (Земченко, Лямкин), 58:08 (2:2). Висневски (Краснослободцев, Райт), 60:42 (3:2).
Место и дата
15 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция