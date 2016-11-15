«Адмирал» в овертайме обыграл «Кузню»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над новокузнецким «Металлургом» в овертайме со счетом 3:2.

В составе гостей шайбы забросили Кирилл Семнов и Александр Комаристый. У победителей отличились Владимир Ткачев, Артем Земченок и Джеймс Вишневки, забивший в овертайме.

Отметим, голкипер «Адмирала» Максим Третьяк, внук Владислава Третьяка, провел третий матч в КХЛ и одержал первую победу. Максим отразил 21 бросок из 23.

После этого матча команда из Владивостока с 45-ю очками расположилась на шестой строчке в Восточной конференции, а «Кузня» занимает 15-е место, имея в активе 18 очков.

В следующем туре «Адмирал» 17 ноября примет «Сибирь», а команда из Новокузнецка в этот же день сыграет с «Куньлунь Ред Стар».

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