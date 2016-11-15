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Льюис Хэмилтон: Росбергу достаточно стать вторым, а «Ред Буллы» недостаточно быстры

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил свои шансы на победу в чемпионате мира.

«Я нахожусь в непростой ситуации перед последней гонкой. На самом деле не будет никакой разницы, если я продолжу выступать так, как сейчас, поскольку потерял очень много по ходу сезона.

Но я не собираюсь сдаваться. Посмотрим, как все сложится. Шансы небольшие, но кто знает?

Нико достаточно финишировать вторым, а «Ред Буллы», к сожалению, недостаточно быстры, чтобы бросить вызов. Все, что я могу сделать – сосредоточиться на своей работе и надеяться, что мне повезет», – приводит Autosport слова Хэмилтона.

Напомним, перед заключительным гонкой сезона Гран-при Абу-Даби Росберг опережает Хэмилтона на 12 очков.

Гран-при Абу-Даби пройдет 27 ноября. 

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